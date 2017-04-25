7 ملامح لا تفوتك من الجولة الـ 25 في الدوري

التحرير

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أُسدل الستار عن الجولة الـ25من الدوري الممتاز، أمس الإثنين، عقب إطلاق الحكم محمد الحنفي، صافرته معلنًا نهاية مباراة الأهلي وطنطا، بستاد السلام، بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.

وشهدت الجولة تسجيل 17 هدفًا في 9 مباريات، انتهى 6 مباريات منها بالفوز، فيما إنتهت اللقاءت الاتية بالتعادل ( سموحة 3-3 المقاولون العرب، إنبي 0-0 الإٍسماعيلي، الإنتاج الحربي 2-2 الإتحاد السكندري).

وجاءت الـ 6 انتصارات كما يلي ( الشرقية 2-0 الداخلية، النصر للتعدين 0-1 أسوان، مصر للمقاصة 0-1 وادي دجلة، طلائع الجيش 0-1 بتروجيت، المصري البورسعيدي 0-1 الزمالك، الأهلي 1-0 طنطا).

الجولة لم تبح بالكثير من التغيرات على جدول الترتيب حيث ظل الأهلي متصدرًا بـ67 نقطة، بفارق 10 نقاط عن مصر للمقاصة صاحب المركز الثاني (57 نقطة)، والزمالك ثالثًا برصيد 46 نقطة، والمصري البورسعيدي رابعًا بـ43 نقطة، وسموحة خامسًا بـ42 نقطة.

في المقابل على مستوى الهبوط، جاء النصر للتعدين أخيرًا في المركز الـ 18 برصيد 16 نقطة، وقبله الشرقية في المركز الـ 17 برصيد 17 نقطة، وحل الداخلية في المركز الـ 16 برصيد 20 نقطة، فيما يحتل أسوان المركز الـ 15 بـ 21 نقطة، بينما يأتي في المركز الـ 14 طنطا برصيد 24 نقطة.

وفيما يلي يستعرض «التحرير» أبرز ملامح وأرقام الجولة الـ25 في «الدوري الممتاز»:

ملك التعادلات

تعادل نادي إنبي أمام نظيره الإسماعيلي، بلا أهداف في اللقاء الذي أقيم على استاد بترو سبورت، ليصل الدراويش للمباراة الـ15 هذا الموسم الذي يتعادل بها، ليعزز من رقمه كأكثر فريق يحقق التعادلات هذا الموسم، يأتي خلفه إنبي بـ11 تعادل، ثم بتروجيت بـ10 تعادلات.

الغريب أن الإسماعيلي وصل إلى الرقم 15 خلال خوضه 25 مباراة هذا الموسم حتى الآن، وهو أكثر مما تعادل خلاله الموسم الماضي كله، حيث خاض الدراويش في دوري (2015-2016) 34 مباراة تعادل خلالها في 8 مباريات فقط.

المئوية

شهد فوز الزمالك بقيادة مديره الفني أوجستو إيناسيو، خوض الثنائي طارق حامد لاعب خط وسط الفريق، وأحمد الشناوي حارس مرمى القلعة البيضاء، للمباراة رقم 100 لهما مع الفارس الأبيض.

كما شهدت المباراة تسجيل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، كابتن الزمالك، ليعود للتسجيل بعد صيام دام 141 يومًا، منذ ديسمبر الماضي، كما أصبح الأباتشي أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف مع القلعة البيضاء هذا الموسم في الدوري "سجل 4 أهداف وصنع 3".

5×5

شهد فوز الأهلي على طنطا، تسجيل الإيفواري سليماني كوليبالي هدفه مع المارد الأحمر في المشاركة الخامسة له مع الفريق خلال بطولة الدوري، كما أصبح كوليبالي أول لاعب أجنبي في تاريخ الأهلي يسجل 5 أهداف في أول 5 مباريات له في الدوري الممتاز.

إكرامي يعادل رقم الحضري

عادل شريف إكرامي رقم عصام الحضري،بوصوله للمباراة الـ21 التي يحافظ فيها على شباكه نظيفة في الدوري في موسم واحد، كما حافظ إكرامى على شباك فريقه نظيفة للمباراة التاسعة على التوالى، حيث كان آخر هدف استقبله شباكه في بطولة الدوري أمام المصري البورسعيدي في الأسبوع الـ16.

كما نجح إكرامي فى الحفاظ على سجل الفريق خاليًا من الهزائم، حيث أن الأهلي هو الفريق الوحيد لم يذق طعم الخسارة، بعدما خاض 25 مباراة، حقق الفوز في 21، وتعادل فى أربع مباريات، نجح فى محافظته على نظافة شباكة خلال الشوط الأول فى جميع المسابقات هذا الموسم.

ملك ضربات الجزاء

عزز نادي مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، رقمه كأكثر الأندية حصولًا على ركلات الجزاء هذا الموسم خلال لقاءه أمام وادي دجلة، حيث احتسب للفريق الفيومي 12 ركلة جزاء سجل من بينهم 9 ركلات جزاء وأهدر 3 ركلات.

منحوس

شهد تعادل الإنتاج والإتحاد السكندري، استمرار فريق الإنتاج الحربي، في سلسلة مبارياته بلا فوز، حيث وصل للمباراة رقم 7 دون تحقيق أي فوز، (الانتاج الحربي 1 : 1الإسماعيلي، المقاولون العرب 1 : 0 الانتاج الحربي، الانتاج الحربي 1 : 5 وادي دجلة، الانتاج الحربي 1 : 1 أسوان، بتروجيت 1 : 1 الانتاج الحربي، الداخلية 3 : 0 الانتاج الحربي، الانتاج الحربي 2 : 2 الاتحاد السكندري).

ويعد آخر فوز للإنتاج كان أمام الزمالك (2-1)، في فبراير 2017، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر.

لأول مرة

خسر النادي المصري بقيادة مديره الفني حسام حسن، امام الزمالك بهدف نظيف، لتصبح الخسارة الثانية على التوالي للفريق البورسعيدي، بعد أن خسر من طنطا بهدفين مقابل هدف قبل الهزيمة من الفارس الأبيض، ليخسر المصري في لقائين متتالين للمرة الأولى له هذا الموسم، ولعب الفريق حتى الآن 24 مباراة فاز في 14 وتعادل في مباراة وتلقى 9 هزائم.