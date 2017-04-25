اتجاه داخل المنتخب لاستبعاد «كوكا»

التحرير

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يسود اتجاه داخل جهاز منتخب مصر، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، لاستبعاد أحمد حسن كوكا، لاعب سبورتنج براجا البرتغالي من معسكر الفراعنة المقبل، لمواجهة تونس في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني لـ«التحرير»، إن كوبر يفضّل الاعتماد على محمود كهربا، لاعب اتحاد جدة أو عمرو وردة، لاعب باوك اليوناني أو محمد صلاح، لاعب روما الإيطالي في مركز الهجوم.

أضاف المصدر: "في حالة انتهاء أزمة باسم مرسي مهاجم الزمالك سينضم للمنتخب ويشغل مركز رأس الحربة".

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يستعد لمواجهة تونس فى شهر يونيو المقبل، ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.