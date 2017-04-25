سعر التكييف 3 أضعاف العام الماضي.. الغلاء يسد منافذ ''الطراوة'' على المصريين

شيماء مصطفى

امتدت موجة الغلاء إلى سوق المكيفات والمراوح هذا العام فقفزت أسعارها بمعدلات تفوق الـ 100%، وبينما تعد أجهزة التكييف المنزلية من ضروريات الحياة يقول تجار إن هذا السوق يواجه ركودا في المبيعات ونحن على مقربة من بداية الموسم الصيفي.

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار التكييفات هذا العام ارتفعت إلى ما يقرب من 3 أضعاف أسعارها العام الماضي، ولذلك انخفضت نسبة الاقبال على الشراء بحوالي 60%.

ويقارن الطحاوي السوق هذا العام بما كان معتادا في الأعوام الماضية قائلا "في الوقت دا كان التجار مبيلاحقوش على الطلبات".

وأضاف الطحاوي لمصراوي، "مفيش حد هيشتري تكييفات السنة دي غير اللي معاه فلوس كتير، واللي كان بييجب تكييفات قبل كدا السنة دي بقا يشتري مراوح وحتى المراوح كمان أسعارها بقت نار".

"أسعار التكييفات السنة دي محصلتش قبل كدا" كما يعلق رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أشرف هلال، لمصراوي، مضيفا "هناك تكييف 5 حصان وصل سعره إلى 20 ألف جنيه".

وحول أسباب الزيادة يرى هلال أن ارتفاع الدولار ليس السبب الوحيد، حيث كانت التكييفات تستورد بدولار السوق السوداء في الفترة الأخيرة ولم تصل إلى هذه المستويات من الأسعار.

وتعاني مصر من أزمة متصاعدة في نقص السيولة الدولارية منذ ما يزيد عن الخمسة أعوام تسببت في نقص التمويل اللازم للواردات وارتفاع تكلفة استيراد مستلزمات إنتاج الأجهزة الكهربائية من الخارج، ورفع المركزي يده تماما عن حماية العملة المحلية في نوفمبر الماضي ففقد الجنيه أكثر من نصف قيمته.

ويرى هلال أن هناك العديد من السياسات هي التي قادت مجتمعة لزيادة أسعار التكييف من أبرزها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي فرضتها الحكومة في الربع الأخير من العام الماضي وساهمت في زيادة السعر العام لضريبة المبيعات من 10-13%.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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