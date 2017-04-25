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عون: إذا تخلى اللبنانيون عن انتخاب ممثليهم سنعيش في نظام ديكتاتوري

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عون: إذا تخلى اللبنانيون عن انتخاب ممثليهم سنعيش في نظام ديكتاتوري عون: إذا تخلى اللبنانيون عن انتخاب ممثليهم سنعيش في نظام ديكتاتوري

مصراوي Masrawy

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون

بيروت (أ ش أ)

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أنه إذا تخلى اللبنانيون عن حقهم في انتخاب ممثليهم في مجلس النواب، فإن البلاد ستعيش في نظام ديكتاتوري.

وأضاف الرئيس عون - خلال استقباله اليوم الثلاثاء وفدا من لجنة "اللامركزية الإدارية" برئاسة نقيب محامي بيروت انطونيو الهاشم - أن اللبنانيين لن يقبلوا بأن يمدد هذا المجلس لنفسه.

وأوضح "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، فمتى يمارس هذا الحق"، مؤكدا أنه لا يمكن لأي فريق أن يتحجج بخصوصية طائفته، لأن كل الطوائف في لبنان لها خصوصيتها.

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