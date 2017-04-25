الشرطة الاوروبية تضبط "أغذية مقلدة" بقيمة 230 مليون يورو

أمستردام (د ب أ)

ضبطت الشرطة الاوروبية أغذية مقلدة يحتمل أن تكون لها آثار خطيرة على الصحة، بقيمة 230 مليون يورو (250 مليون دولار)، تشمل الكافيار ومكعبات تحضير المرق.

وذكرت الشرطة الاوروبية (يوروبول) في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات جرت في 61 دولة.

وقد تم ضبط 10 أطنان تقريبا من الأغذية المقلدة وأكثر من 26 مليون لتر من المشروبات المقلدة.

كما تم العثور على عبوات زائفة للمياه المعدنية وزيت الزيتون والنبيذ، حيث قالت الشرطة الاوروبية إنه من الممكن أن تكون الكثير من هذه المنتجات ضارة بالصحة.

واستمرت عملية "أوبسون 6" خلال الفترة بين ديسمبر من عام 2016 وحتى مارس الماضي. وشارك أفراد من الشرطة وموظفو الجمارك ومفتشو الأغذية والشركات في 50 ألف عملية تفتيش.