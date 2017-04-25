4 مواقف أثارت سخرية الجمهور في عقد قران حمدي الميرغني و«إسراء»

أثار حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح، نجمي مسرح مصر ، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحديدًا، بعد انتشار صور عقد قرانهما، الاثنين، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وبمجرد انتشار الصور تفاعل معها رواد مواقع التواصل، وبدأت حملات السخرية والانتقاد في تصدر المشهد، وانهالت التعليقات على الصور، نستعرض أبرز ما سخر منه رواد مواقع التواصل، وجمهور النجمين في التقرير التالي.

في البداية، سخر عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من رد فعل إسراء عبد الفتاح أثناء طبع زوجها الفنان حمدي الميرغني لقبله على وجنتيها، بعد عقد قرانهما اليوم، وشبه النشطاء رد فعل "إسراء" برد فعل الفنان محمد هنيدي، عندما قدم له حشرات لتناولها في فيلم «فول الصين العظيم»، وانتشرت الصورة، وعبر كثيرون عن اندهاشهم من رد فعلها الغير طبيعي، والغير متناسب مع الموقف.

ومن الصور والمواقف التي أثارت السخرية من قبل الجمهور أيضًا، صورة إسراء مع حمدي وهما يتأرجحان قبل عقد قرانهما، وعبر كثيرون عن اندهاشهم من التصرف، خاصةً أنه لا يتناسب مع عمر كليهما، واعتبره البعض تصرفا غريبا، بينما رأى آخرون أنه مناسب لروح الكوميديا والمرح عند النجمين.

ومن الأمور التي لفتت انتباه الجمهور عدم ابتسام إسراء في كثير من الصور، وتساءل كثيرون عن سر عدم ابتسامها، واتضح أنها حرمت من الابتسام خلال عقد قرانها؛ بسبب إجرائها لتقويم في أسنانها، وهو ما جعلها تحاول إخفاءه، ورغم ذلك تعرضت للسخرية والانتقاد أيضًا.

ومن الفيديوهات التي سخر منها كثيرون أيضًا، فيديو نشره المصور أحمد راغب، جمع بينه وبين إسراء وحمدي، وأحدث ضجة كبيرة بسبب طريقة كلام إسراء، حتى أن حمدي نفسه سخر منها خلال الفيديو، عندما وجهت التحية للجمهور قائلة: «هاي يا جماعة»، ليرد عليها قائلا: «هاي إيه؟ انتي فاكرة نفسك في برنامج et بالعربي؟ ازيكوا يا جماعة، عايز أقولكوا أن أحمد راغب ده أحسن مصور في مصر».

المصدر : فيتو