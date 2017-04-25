أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26/4/2017 بالأسواق -
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 إبريل 2017 في جميع البنوك و السوق السوداء -
«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها -
فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس» -
الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية» -
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة -
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير

4 مواقف أثارت سخرية الجمهور في عقد قران حمدي الميرغني و«إسراء»

Google+ Print
4 مواقف أثارت سخرية الجمهور في عقد قران حمدي الميرغني و«إسراء» 4 مواقف أثارت سخرية الجمهور في عقد قران حمدي الميرغني و«إسراء»

 

 
أثار حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح، نجمي ، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحديدًا، بعد انتشار صور عقد قرانهما، الاثنين، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وبمجرد انتشار الصور تفاعل معها رواد مواقع التواصل، وبدأت حملات السخرية والانتقاد في تصدر المشهد، وانهالت التعليقات على الصور، نستعرض أبرز ما سخر منه رواد مواقع التواصل، وجمهور النجمين في التقرير التالي. 
 
في البداية، سخر عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من رد فعل إسراء عبد الفتاح أثناء طبع زوجها الفنان حمدي الميرغني لقبله على وجنتيها، بعد عقد قرانهما اليوم، وشبه النشطاء رد فعل "إسراء" برد فعل الفنان محمد هنيدي، عندما قدم له حشرات لتناولها في فيلم «فول الصين العظيم»، وانتشرت الصورة، وعبر كثيرون عن اندهاشهم من رد فعلها الغير طبيعي، والغير متناسب مع الموقف. 
 
ومن الصور والمواقف التي أثارت السخرية من قبل الجمهور أيضًا، صورة إسراء مع حمدي وهما يتأرجحان قبل عقد قرانهما، وعبر كثيرون عن اندهاشهم من التصرف، خاصةً أنه لا يتناسب مع عمر كليهما، واعتبره البعض تصرفا غريبا، بينما رأى آخرون أنه مناسب لروح الكوميديا والمرح عند النجمين. 
 
ومن الأمور التي لفتت انتباه الجمهور عدم ابتسام إسراء في كثير من الصور، وتساءل كثيرون عن سر عدم ابتسامها، واتضح أنها حرمت من الابتسام خلال عقد قرانها؛ بسبب إجرائها لتقويم في أسنانها، وهو ما جعلها تحاول إخفاءه، ورغم ذلك تعرضت للسخرية والانتقاد أيضًا. 
 
ومن الفيديوهات التي سخر منها كثيرون أيضًا، نشره المصور أحمد راغب، جمع بينه وبين إسراء وحمدي، وأحدث ضجة كبيرة بسبب طريقة كلام إسراء، حتى أن حمدي نفسه سخر منها خلال الفيديو، عندما وجهت التحية للجمهور قائلة: «هاي يا جماعة»، ليرد عليها قائلا: «هاي إيه؟ انتي فاكرة نفسك في برنامج et بالعربي؟ ازيكوا يا جماعة، عايز أقولكوا أن أحمد راغب ده أحسن مصور في مصر».
 

 

665.jpg

666.jpg

667.jpg

668.jpg

669.jpg

670.jpg

671.jpg

672.jpg

 

 

المصدر : فيتو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر

انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر

انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر

فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس»

فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس»

بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة

بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة