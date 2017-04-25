في ذكرى ميلاده.. كيف أثرت مصر على عقلية كرويف؟

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تحل اليوم الذكرى رقم 70 لميلاد أسطورة الكرة الشاملة يوهان كرويف الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1947، ورحل العام الماضي وتحديدا في يوم 24 مارس بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.

ولم يكن يوهان كوريف، أسطورة في أياكس وبرشلونة والمنتخب الهولندي وحسب، بل أسطورة كرة القدم عام وأحد أبرز المواهب التي أنجبتها الملاعب على الإطلاق.

وخاض كرويف، طوال مسيرته الكروية ما بين أندية أياكس وبرشلونة ولوس أنجلوس وواشنطن وليفانتي وفينورد 661 مباراة سجل خلالها 369 هدفا، إلى جانب خوضه 50 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي أحرز خلالها 33 هدفا.

قواعده الـ 14

قرأ يوهان كوريف في إحدى المرات كتابا عن كيفية بناء الأهرامات ووجد أن بعض الأرقام تتلائم مع قواعد الطبيعة وموضع القمر في وقت ما، وهو ما دفعه للتفكير كيف لشعوب قديمة تبني صرح بتلك القيمة من خلال عمليات علمية معقدة، وهو ما أكد له أن المصريين القدماء كانوا يمتلكون أمورا لا نملكها في الوقت الحالي، على الرغم من التطور العلمي الهائل الذي حظينا به.

وحينها أيقن كرويف أنه لا يوجد شيء مستجيل وأراد تطبيق هذا الأمر في كرة القدم من خلال وضع قواعد في المدارس لإتقان مهارة كرة القدم ووضع 14 قاعدة يبنغي الإلتزام بها لكي تصبح لاعب كرة ناجح كالأتي:

1- لتحقيق إنجاز.. ينبغي على جميع الفريق المشاركة فيه

2- على جميع اللاعبين تحمل المسؤولية كما لو كانت الأمور ملكك

3- إحترام الجميع

4- أقحم الأخرين في أنشطتك الخاصة

5- احرص على مساعدة باقي الفريق

6- كن أنت نفسك

7- حاول تجربة أمور جديدة

8- التفاعل هام للغاية في الرياضة والحياة بشكل عام

9- تعلم الأساسيات

10- تعلم ماذا تفعل

11- الرياضة تقوي الجسم والروح

12- تعلم كل ما هو جديد بشكل يومي

13- اللعب الجماعي أساس اللعبة

14- احرص على وضع بصمة جمالية على اللعبة

مقولاته

- الفوز أمر هام للغاية، ولكن أن يكون لك أسلوب لعب يحرص الجميع على تقيلده وعيشقه الكثيرون هو أعظم هدية من السماء.

- الجودة بدون تحقيق نتائج لا قيمة لها، وتحقيق النتائج بدون جودة ملل.

- إذا كنت لا تستطيع الفوز فعليك التأكد من عدم خسارتك.

- كل العيوب لها مميزات يبنغي البحث عنها.

- في الفرق التي أدربها، يكون حارس المرمى أول مهاجم، ويكون المهاجم أول مدافع.

- يتحدث جميع المدربين عن التحرك والجري كثيرا، ولكني كنت لا أجري كثيرا فكرة القدم تلعب بالعقل، فعليك أن تكون في المكان الصحيح في الوقت الصحيح وليس متأخرا أو مبكرا.

مميزاته

أبهر برشلونة العالم منذ حقبة بيب جوارديولا بفكرة التيكي تاكا، إلا أن المنتخب الهولندي وأياكس كان لهم السبق في إبهار العالم بطريقة لعب مميزة للغاية عرفت حينها بالكرة الشاملة التي قادها كرويق والتي تعتمد على التمرير السريع والتحرك السريع بدون كرة وتبادل المراكز بين اللاعبين بشكل سريع لا يستطيع الخصم إدراكه سريعا.

كما كان ليوهان كوريف السبق في أن أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يفوز بالكرة الذهبية 3 مرات في غضون 4 سنوات فقط، وذلك قبل ظهور ميسي الذي أحرز الكرة الذهبية 4 مرات متتالية، وبالتالي لم يكن غريبا أن يكون كوريف أول لاعب يتخطي ثمنه 2 مليون دولار وذلك عند إنتقاله من أياكس لصفوف برشلونة في عام 1973، وهو رقم ضخم للغاية في وقته.

ويملك كرويف الفضل الكبير فيما وصل إليه برشلونة مؤخرا بفضل تطويره لأكاديمية الشباب الشهيرة لاماسيا التي أفرزت لاعبين من أمثال ليونيل ميسي وأندريس إنيستا وتشافي وسيرجيو بوسكيتس وغيرهم، حيث كانت تعتمد لاماسيا على فكرة إنتقاء الأطفال الذين يتمتعون بالقوة البدنية الهائلة حتى قرر كرويف الإهتمام بالمهارات الفنية والذكاء بشكل أكبر.

ووبعيدا عن المميزات، يحمل كوريف رقما سيئا كونه أول لاعب هولندي يطرد في التاريخ وذلك في عام 1968 أمام تشيكوسلوفاكيا في ثاني مباراة دولية له مع المنتخب الوطني، ولكن كان ليوهان كرويف السبق في تعريف على العالم على تلك المهارة التي توضحها الصورة في الأسفل.

بطولاته

توج كوريف مع أياكس بلقب الدوري الهولندي 8 مرات وكأس هولندا 5 مرات ودوري أبطال أوروبا أو بطولة أوروبا للأندية البطلة كما كانت تعرف قديما 3 مرات والسوبر الأوروبي مرة واحدة وبطولة الإنترتوتو مرتين وكأس الإنتركونتينينتال مرة واحدة.

كما أحرز مع برشلونة لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا في مناسبة واحدة وأحرز لقب الدوري الهولندي وكأس هولندا مرة واحدة مع فينورد، وحل وصيفا لكأس العالم 1974 مع هولندا وأحرز المركز الثالث مع الطواحين في يورو 1976.

وفي مسيرته التدريبية، أحرز لقب كأس هولندا مرتين وكأس الكؤوس الأوروبية مع أياكس، كما توج بلقب الدوري الإسباني 3 مرات مع برشلونة إلى جانب الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس الكؤوس الأوروبية وكأس ملك إسبانيا والسوبر الأوروبي مرة واحدة والسوبر الإسباني 3 مرات.

تشكيلته المفضلة

في سيرته الذاتية "My Turn: The Autobiography" كشف يوهان كرويف عن تشكيلة أحلامه والتي اختار فيها ليف ياشين في حراسة المرمى ورود كرول وفرانز بيكينباور وكارلوس ألبرتو في الدفاع وبيب جوارديولا وبوبي شارلتون وألفريدو دي ستيفانو ودييجو مارادونا في الوسط، وبيت كايزر وجارينشا وبيليه في خط الهجوم.