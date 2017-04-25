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فينجر عن مستقبله: أركز مع انتخابات الرئاسة الفرنسية

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فينجر عن مستقبله: أركز مع انتخابات الرئاسة الفرنسية فينجر عن مستقبله: أركز مع انتخابات الرئاسة الفرنسية

التحرير

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نفي أرسين فينجر مدرب أرسنال التكهنات التي تشير إلى قرب رحيل مهاجم الفريق أوليفيه جيرو تجاه نادي مارسيليا الفرنسي بنهاية الموسم وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأوضح فينجر بأن مارسيليا لم يتقدم بعرض رسمي لضم جيرو، مشيرا إلى رغبته في الإحتفاظ بخدمات المهاجم الفرنسي الذي انضم لصفوف المدفعجية في عام 2012 قادما من مونبليه الفرنسي، وخاض منذ ذلم الحين 200 مباراة مع المدفعجية ويمتد تعاقده مع الفريق اللندني حتى يونيو من عام 2019.

وعند سؤال فينجر عن السبب وراء فشله في تدعيم خط الهجوم بعد رفض جيمي فاردي الإنضمام لصفوف أرسنال الصيف الماضي، أوضح المدرب الفرنسي أن الإنتقالات تعد جزء من كرة القدم سواء كانت ناجحة أم لا، مشيرا إلى أنه لم يملك حينها ما يقدمه لفاردي الذي رفض العرض وكان على أرسنال إحترام قراره.

وعند سؤال فينجر عن مستقبله مع الفريق، أشار إلى عدم وجود أي أخبار جديدة حيث اهتم في الأونة الأخيرة بمتابعة انتخابات الرئاسة الفرنسي، مشيرا إلى عجم وجود أي معلومات متعلقة بمستقبله في الوقت الحالي.

واختتم فينجر تصريحاته بالتأكيد على تركيزه على سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة التي يعتبرها أهم من مستقبله مع الفريق، مشيرا إلى أن مستقبل الفريق يأتي في المقام الأول أما ما سيحدث معه فيعد أمر ثانوي.

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التحرير

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