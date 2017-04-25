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ألمانيا ترفض القيود الأعلامية الروسية في كأس القارات

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ألمانيا ترفض القيود الأعلامية الروسية في كأس القارات ألمانيا ترفض القيود الأعلامية الروسية في كأس القارات

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أكد رينهارد جريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، دعمه لصحيفة "بيلد" ضد ما وصفته بالرقابة الروسية على الصحفيين بشأن الشروط الموضوعة على التغطية الصحفية خلال فعاليات كأس العالم للقارات المقرر إقامتها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وقال جريندل، في تصريحات لصحيفة «بيلد» نفسها اليوم الثلاثاء: «خلال الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا في التاسع من شهر مايو المقبل، سأدافع عن حق التغطية الصحفية الحرة للصحفيين المعتمدين خلال كأس العالم للقارات. إن هذا سيكون مؤشر على أن اللجنة المنظمة لكأس العالم 2018 لن تضع أي قيود على حرية الإعلام خلال فعاليات المونديال».

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن اللجنة المنظمة لكأس العالم القارات 2017 قد وضعت عدة شروط على الصحفيين الورقيين، حيث تم إخبارهم بأنهم سيكونوا مقيدين في الأماكن التي يذهبون إليها داخل روسيا والتقارير والأخبار التي ينشرونها.

وأكملت الصحيفة: «التعليمات المرسلة للصحفيين العاملين في الصحافة الورقية أنهم سيقومون فقط بتغطية كأس العالم للقارات 2017 والأحداث المرتبطة بها، وستكون التغطية مقصورة فقط على الأماكن المستضيفة للحدث والمواقع القريبة منها، ولن يسمح لهم بالذهاب لمدن أخرى داخل روسيا غير مستضيفة للحدث إلا بالحصول على تأشيرة منفصلة من قبل وزارة الشؤون الخارجية بالحكومة الروسية».

الجدير بالذكر أن كأس القارات ستقام خلال الفترة من 17 يونيو المقبل إلى الثاني من يوليو، وستشارك فيها منتخبات نيوزلندا وأستراليا والمكسيك وتشيلي والكاميرون وروسيا والبرتغال وألمانيا.

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