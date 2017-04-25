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بابا الفاتيكان في رسالة للمصريين: سأزور القاهرة كصديق ورسول سلام

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بابا الفاتيكان في رسالة للمصريين: سأزور القاهرة كصديق ورسول سلام بابا الفاتيكان في رسالة للمصريين: سأزور القاهرة كصديق ورسول سلام

مصراوي Masrawy

البابا فرانسيس

روما- (أ ش أ):

وجه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، رسالة للشعب المصرى، قال فيها إنه سيأتى إلى القاهرة هذا الأسبوع "كصديق ورسول سلام".

وذكرت "أيه بي سي" الأمريكية، أن البابا فرانسيس أعرب - في رسالة مصورة بثت اليوم الثلاثاء - عن أمله فى أن تكون زيارته مساهمة صالحة للحوار بين الأديان مع العالم الإسلامي، والحوار المسكوني مع الكنيسة القبطية الارثوذكسية المباركة والمحبوبة.

وقال البابا إنه يأمل فى أن يحل السلام على "شعب العزيز"، لافتا إلى أنه سيأتى لمصر "بقلب ممتن ومبتهج".​

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