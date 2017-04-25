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الشريف يختتم جولته في القليوبية.. ويشكر الداعمين لمبادرة "وظيفتك جنب بيتك"- صور

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مصراوي Masrawy

جولة وزير القوى العاملة (1)جولة وزير القوى العاملة (1)

جولة وزير القوى العاملة (2)جولة وزير القوى العاملة (2)

جولة وزير القوى العاملة (3)جولة وزير القوى العاملة (3)

جولة وزير القوى العاملة (4)جولة وزير القوى العاملة (4)

جولة وزير القوى العاملة (5)جولة وزير القوى العاملة (5)

جولة وزير القوى العاملة (6)جولة وزير القوى العاملة (6)

جولة وزير القوى العاملة (10)جولة وزير القوى العاملة (10)

جولة وزير القوى العاملة (9)جولة وزير القوى العاملة (9)

جولة وزير القوى العاملة (8)جولة وزير القوى العاملة (8)

جولة وزير القوى العاملة (7)جولة وزير القوى العاملة (7)

جولة وزير القوى العاملة (12)جولة وزير القوى العاملة (12)

جولة وزير القوى العاملة (11)جولة وزير القوى العاملة (11)

جولة وزير القوى العاملة (13)جولة وزير القوى العاملة (13)

كتبت- ندى الخولي:

أكد هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن تنطلق للإنتاج والعمل ومنه إلى التصدير، مشددًا على ضرورة تشجيع استدامة النماذج الاقتصادية الرائدة خاصة المشروعات الصغيرة منها وعلى رأسها مشروع "وظيفتك جنب بيتك".

وقدم الوزير- خلال اجتماع عقده بمقر مجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية، عقب تفقده مع وزير القوي العاملة، محمد سعفان، مصنعين جديدين ضمن مبادرة مشروع "وظيفتك جنب بيتك" بقرية المنشأة الكبرى بالقليوبية، الثلاثاء- شكره إلى عبلة عبداللطيف،ورئيسة المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، والنائب خالد يوسف، لجهودهما في تلك المبادرة واعتبارهما شركاء وقادة نجاح في هذا المشروع الذي تحقق في كفر شكر.

وقال الشريف إنه حرص على زيارة المصنعين في يوم إجازة رسمية لأنهما تجربة ناجحة يمكن تعميمها على باقي محافظات الدلتا، مؤكدا أنه يتمنى أن يكون هناك مصانع أخرى في كل القرى بالمحافظات لتوفير فرص عمل أكثر للشباب والمواطنين ومصدر دخل ثابت لهم.
 
وشدد الوزير على دعم الكامل لكل هذه الأفكار والمشروعات والمبادرات للمساعدة في إنجاحها للمساعدة في تحقيق عدالة التنمية بكل قرية ومدينة بالمحافظات.

وأشار الوزير إلى أنه بتوفير فرص عمل للمواطنين من السيدات والرجال والشباب ليصبحون جميعاً غير أعباء على الدولة ويساعدوا في الانتاج، ويكون لديهم أحلام مشروعة قابلة للتنفيذ والتحقق.

واختتم الشريف، منذ قليل، جولته بمحافظة القليوبية بزيارة جمعية يوسف حلمي للأعمال الخيرية وتنمية المجتمع بموافقة عضو مجلس النواب عن مدينة كفر شكر خالد يوسف، ورئيسة المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، وعدد من المحافظين من بينهم القليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والغربية.

وتفقد الوزير، مقر الجمعية للتعرف على الخدمات التي تقدمها وبعض فرص العمل التي توفرها للمواطنين بكفر شكر واثنى على المنتجات التي تقوم بصناعتها خاصة الملابس الجاهزة وبعض المعروضات  الاثرية التي تنافس المنتجات المستوردة.

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