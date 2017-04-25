بالصور.. تعرفي علي مكياج ربيع 2017

كتبت - شيماء محمود:

بدء موسم الربيع بجماله وحيويته ونشاطه والوانه المبهجه التي تدخل السرور في القلوب، فعليكِ معرفه أخر صيحات مكياج الربيع التي تناسبك وتظهرك في أفضل أطلاله يضفي عليكي الحيويه والطبيعيه.

توضح لنا هبه شقير خبيره التجميل والعنايه بالبشره أحدث صيحات مكياج الربيع لعام 2017 التي تتميز بالمكياج الناعم المميز الذي يعتمد علي عيون القطه الذي يبرز جمال العيون ويضفي لمسه جذابه لنظارتك،ومعه الأيلينر العريض فوق العين.

ايضاً المكياج بالألوان الزهريه "الذي يناسب فترات النهار" والبرونزي والجليتري"يتناسب أكثر في السهرات اليليه" وهم يعتبران من أكثر صيحات الموضه لعام 2017.

أضافت أيضاً "شقير" أن المكياج التراى مكتسح الموضه هذا الموسم حتى أنه يوجد فى عروض الازياءالتي تكون العيون فيها لمسه من الأيشادو الخفيف والتلاعب بألوانه فقط دون الأيلاينر مع وضع روج قوي صارخ .