وزير الدفاع الروسي: روسيا وصربيا تؤكدان على تطوير التعاون العسكري

موسكو (أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن روسيا وصربيا أكدتا اهتمام البلدين بتطوير العلاقات في مجال التعاون العسكري والعسكري التقني.

وقال شويجو، عقب لقائه مع نظيره الصربي زوران ديورديفيتش قبيل مؤتمر الأمن الدولي السادس في موسكو، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي)، "إن اجتماعاتنا الدورية تؤكد مرة أخرى التزاماتنا بتعزيز التعاون، الذي قطعنا فيه شوطا في المجال العسكري والعسكري التقني".

وأضاف "أن موسكو ترى في بلجراد شريكا موثوقا اجتاز اختبار الزمن، فضلا عن ثقتها بالمبادئ الأساسية للأمن الدولي".

وتابع "لم يصبح العالم أكثر استقرارا لسوء الحظ.. والأحداث التي وقعت في العقود الأخيرة المرتبطة بالثورات الملونة وبكافة أنواع الغزوات والإطاحات العنيفة لقادة دول لم تسفر عن أي شيء جيد".

وأشار إلى أن مؤتمر الأمن في موسكو سيركز على مناقشة وتبادل وجهات النظر حول كل هذه القضايا.

يذكر أن مؤتمر موسكو السادس لقضايا الأمن الدولي، الذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية، يعقد في 26-27 أبريل الجاري ويسلط الضوء على المشاكل الأكثر إلحاحا للأمن الدولي والإقليمي ودور المؤسسات العسكرية في تعزيه.