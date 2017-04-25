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دول الاتحاد الأوروبي توافق على الخطوة النهائية لإلغاء رسوم التجوال الدولي

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دول الاتحاد الأوروبي توافق على الخطوة النهائية لإلغاء رسوم التجوال الدولي دول الاتحاد الأوروبي توافق على الخطوة النهائية لإلغاء رسوم التجوال الدولي

مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي

بروكسل (د ب أ)

استكملت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء آخر الخطوات المطلوبة لإنهاء رسوم تجوال الهاتف المحمول التي تفرض بين دول الاتحاد.

ووقعت الدول الأعضاء بالاتحاد، كل على حده، على الجزء الأخير من الاتفاقية التي ستتيح لمواطني دول الاتحاد الأوروبي استخدام خدمات الهواتف المحمولة دون دفع رسوم تجوال إضافية في دول الاتحاد الأخرى.

وقال إيمانويل ماليا الوزير المالطي لشؤون التنافسية والاقتصاد الرقمي :"عندما يذهب الأوروبيون لقضاء عطلات هذا الصيف، سيمكنهم الاستمتاع بحرية التواصل واستخدام الإنترنت كما لو كانوا في بلدانهم".

ومن المقرر أن يتم إلغاء رسوم التجوال بداية من 15 يونيو في الاتحاد الأوروبي.

كما سيتم توسيع الاتفاقية التي تلغي الرسوم الإضافية لتشمل بعد ذلك كلا من أيسلندا وليختنشتاين والنرويج، وهي دول غير أعضاء بالاتحاد.

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