رئيس الوزراء الكويتي يستقبل البابا تواضروس الثاني

الكويت (أ ش أ)

استقبل الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في قصر السيف ظهر اليوم الثلاثاء، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للكويت.

حضر اللقاء نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الأحمد الجابر الصباح والسفير المصري لدي الكويت ياسر عاطف والسفير الكويتي لدي مصر محمد صالح الذويخ .