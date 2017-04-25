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ضبط 26 بندقية خرطوش بحوزة مزارع في سوهاج

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ضبط 26 بندقية خرطوش بحوزة مزارع في سوهاج ضبط 26 بندقية خرطوش بحوزة مزارع في سوهاج

مصراوي Masrawy

ضبط 26 بندقية خرطوش - صورة أرشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، 26 بندقية خرطوش بحوزة مزارع بدائرة مركز ساقلتة.

كانت معلومات قد وردت للواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، أكدتها التحريات السرية للعميد خالد الشاذلي، مدير إدارة البحث الجنائي، باتجار فاروق مرسي محمد راشد، وشهرته "جمال مرسي" 58 عامًا مزارع، ويقيم بناحية الرياينة الحاجر في ساقلتة فـي الأسلحة النارية غير المرخصة واتخاذه من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

استهدفت القوات المتهم بحملة ضمت ضباط من فرع الأمن العام بسوهاج وضباط وحدة مباحث مركز ساقلتة، مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن برئاسة ضباطهم تنسيقًا وفرع الأمن العام.

أسفرت الحملة عن ضبط المتهم وبحوزته 26 بندقية خرطوش عيار 12 داخل منزله، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات، التي جرى التحفظ عليها بقصد الاتجار، وكُلّفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهم وصولاً لأبعاد نشاطه الإجرامي.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم 876 إداري المركز لسنة 2017.

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