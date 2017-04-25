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بالصور.. الاستعدادات النهائية لمؤتمر الشباب بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

استعدادات مؤتمر الشباب (1)استعدادات مؤتمر الشباب (1)

استعدادات مؤتمر الشباب (2)استعدادات مؤتمر الشباب (2)

استعدادات مؤتمر الشباب (3)استعدادات مؤتمر الشباب (3)

استعدادات مؤتمر الشباب (6)استعدادات مؤتمر الشباب (6)

استعدادات مؤتمر الشباب (5)استعدادات مؤتمر الشباب (5)

استعدادات مؤتمر الشباب (4)استعدادات مؤتمر الشباب (4)

استعدادات مؤتمر الشباب (7)استعدادات مؤتمر الشباب (7)

استعدادات مؤتمر الشباب (10)استعدادات مؤتمر الشباب (10)

استعدادات مؤتمر الشباب (9)استعدادات مؤتمر الشباب (9)

استعدادات مؤتمر الشباب (8)استعدادات مؤتمر الشباب (8)

الاسماعيلية-انجي هيبة:

أنهت محافظة الإسماعيلية كافة الاستعدادات، لانطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب، في الرابعة من عصر اليوم، بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وواصل اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، جولاته التفقدية لكافة قطاعات الجهاز التنفيذي، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية.

كما أنهى أمن الإسماعيلية، استعداداته وتفقده لتمشيط الطرق وإعادة توزيع الكمائن وتعزيزها.

وأنهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، استعداداتها للمؤتمر، شملت إقامة خيم لاستضافة ضيوف المؤتمر خلال جولتهم داخل الأنفاق أسفل قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وزينت هيئة قناة السويس، الوحدات البحرية بالأعلام، استعدادا لجولة الرئيس البحرية خلال ساعات، بمشاركة الوفد الشبابي المشارك.

تبدأ جلسات المؤتمر في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، بتلاوة القرآن الكريم، ثم فقرة يتحدث فيها الإعلاميان شريف فؤاد ودينا عصمت، عن عيد تحرير سيناء، فعرض فيلم بعنوان "غنوة عالسمسمية"، وبطولات أبطال مدن القناة، يعقبها فقرة فنية.

وقبيل دعوة الرئيس عبدالفتاح للصعود إلى المنصة لافتتاح المؤتمر، يذاع عرض تقديمي عن مؤتمرات الشباب، وفيلم بعنوان "ابدع.. انطلق"، وفي مساء اليوم، يعقد الرئيس السيسي لقاءً مع مجموعة تضم 150 شابًا من مدن القناة وسيناء.

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