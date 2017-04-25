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بالصور.. ضباط شرطة العرب يزورون الفدائي محمد مهران ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

ضباط شرطة العرب يزورون الفدائي محمد مهران ببورسعيد (1)ضباط شرطة العرب يزورون الفدائي محمد مهران ببورسعيد (1)

ضباط شرطة العرب يزورون الفدائي محمد مهران ببورسعيد (2)ضباط شرطة العرب يزورون الفدائي محمد مهران ببورسعيد (2)

ضباط شرطة العرب يزورون الفدائي محمد مهران ببورسعيد (3)ضباط شرطة العرب يزورون الفدائي محمد مهران ببورسعيد (3)

ضباط شرطة العرب يزورون الفدائي محمد مهران ببورسعيد (4)ضباط شرطة العرب يزورون الفدائي محمد مهران ببورسعيد (4)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

زار وفد من ضباط وأفراد قسم شرطة العرب ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، الفدائي محمد مهران، أحد أبطال المقاومة الشعبية خلال العدوان الثلاثي على المدينة عام 1956، والذي فقد عينيه على أيدي المستعمر الغاشم، بمنزله، للاطمئنان على حالته الصحية، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ35 لتحرير سيناء.

وأهدى ضباط وأفراد القسم، بقيادة العميد نادر مراد، مأمور القسم، هدية تذكارية للبطل الفدائي، تعبيرًا عن تقديرهم واحترامهم لتضحيات وبطولات ابن المدينة الباسلة.

وأصيب البطل محمد مهران بوعكة صحية، نقل على إثرها للمستشفى العسكري في بورسعيد، لمتابعة حالته الصحية، قبل أن يقرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد نقله إلى مستشفى المعادي العسكري، لاستكمال علاجه.

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