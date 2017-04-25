بالصور.. وزير النقل يتفقد أعمال تطوير خط سكة حديد "السويس ـ القاهرة"

السويس حسام الدين أحمد:



تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بخط سكة حديد "السويس ـ عين شمس" بالقاهرة، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير البنية التحتية بالسكة الحديد، حيث رافقه اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، واللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد.

وتستهدف أعمال التطوير زيادة قدرة الأحمال بالخطوط الرئيسية بين المحافظات، لاستيعاب الأحمال الإضافية من حمولات البضائع، بما يخدم حركة التنمية، بالتزامن مع فتح شرايين جديدة لخدمة حركة التنمية.

وتابع الدكتور عرفات أعمال رفع الكفاءة بأحد المزلقانات المتاخمة لطريق "السويس – القاهرة"، والتي لم يتم تطويرها منذ عقود، وتمر عليها يوميا 3 قطارات ركاب وقطارين للبضائع.