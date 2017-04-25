البدء في صرف تعويضات حادثتي الاسكندرية وطنطا.. تعرف علي القيمة المادية

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في صرف تعويضات للمصابين فى حادثى تفجير كنيستى مار جرجس ومار مرقس، وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مديريات التضامن بدأت بالفعل في الصرف عن طريق لجان مشكلة من تلك المديريات، انتقلت بالفعل للمستشفيات لصرف التعويضات للمصابين.

وأعلنت والي، في تصريحات لها اليوم، أن قيمة التعويضات المنصرفة بلغت حتى الآن مليون و320 ألف جنيه ،حيث تم صرف 840 ألف جنيه لـ21 مصاب بحادث كنيسة مار جرجس بطنطا و480 ألف جنيه لـ12 مصاب بحادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية ، وتم صرف 40 ألف جنيه لكل مصاب استمر فى المستشفيات أكثر من 72 ساعة.

وأكدت والي إن الوزارة بدأت في استيفاء الشروط القانونية واستخراج إعلام الوراثة لذوى الضحايا من المحاكم المختصة بالتنسيق مع وزارة العدل، وتحددت جلسة 26/4/2017 لإصدار أحكام إعلام الوراثة لضحايا الغربية، وجارى تحديد جلسة لضحايا الإسكندرية.

وأوضحت أن محافظتي الاسكندرية والغربية ممثلة في مديريتي التضامن الاجتماعي بالمحافظتين، تعملان علي سرعة الانتهاء من صرف المعاشات الاستثنائية التى أقرها مجلس الوزراء عقب الحادث الإرهابى بواقع 1500 جنيه شهريا لأهالى المتوفين ومعاملة ضحايا الحادث معاملة الشهداء، وفقًا لقرار مجلس الوزراء لعام 2015 م بصرف معاش استثنائى لضحايا الحوادث الإرهابية من المدني

المصدر : مصرفايف