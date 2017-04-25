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مأساه| سيدة مكلومة تستغيث بوزير العدل والداخلية والإعلام لحمايتها من البلطجية بعدما قتلوا زوجها أمامها وأمام أبناءها “احنا غلابة وملناش ضهر”

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مأساه| سيدة مكلومة تستغيث بوزير العدل والداخلية والإعلام لحمايتها من البلطجية بعدما قتلوا زوجها أمامها وأمام أبناءها “احنا غلابة وملناش ضهر” مأساه| سيدة مكلومة تستغيث بوزير العدل والداخلية والإعلام لحمايتها من البلطجية بعدما قتلوا زوجها أمامها وأمام أبناءها “احنا غلابة وملناش ضهر”

أرسلت سيدة تدعى “زينب بكير” مقيمة بقرية طحانوب التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية استغاثة إلى وزير العدل ووزير الداخلية والإعلام والقضاء ورجال الشرطة لحمايتها من بطش البلطجية الذين قتلوا زوجها أمام أعينه وأمام أولادها، مطالبة بحق زوجها.

حين قالت أن شقيق زوجها يعمل خطيباً بالمكافأة، وفي إحدى خطبه طالب الأهالي بالتصدى لمجموعة من البلطجية، وأفعالهم الإجرامية، وطالبهم بأن يقفوا لهم بالمرصاد، فما كان من هؤلاء البلطجية إلا أنهم هاجموا المنزل فجراً بالأسلحة النارية وأطلقوا الرصاص في كل مكان وقتلوا زوجي في مشهد لن ننساه أنا وأبنائي.

وأشارت إلى أنه عقب الواقعة قام الأهالي بحرق بيوت هؤلاء البلطجية وقاموا بقطع الطرقات، اعتراضاً على ما حدث، وأضافت أنها رفعت دعوى أمام القضاء ثأراً لزوجها ومعاقبة القتله وأخذ حقه وذلك منذ 2012 وإلى الآن ومنذ أكثر من 4 سنوات يتم تأجيل القضية لأسباب مختلفة ولم يفصل فيها حتى،وتابعت قائلة “احنا غلابة وملناش ضهر” مشيرة إلى أنه تم حبس أشقاء زوجها، بدون ذنب وأضافت في رسالة لها “أريد الفصل فى القضية.. عايزة حق زوجي يا معالى الوزير وحق أخواته المحبوسين ظلم”.

 

المصدر : مصرفايف

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