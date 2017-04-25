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عاجل .. الأرصاد تحذر المواطنين بشده وتؤكد ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة يصل إلى 10 درجات بدءا من الغد ورياح الخماسين على المحافظات التالية

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عاجل .. الأرصاد تحذر المواطنين بشده وتؤكد ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة يصل إلى 10 درجات بدءا من الغد ورياح الخماسين على المحافظات التالية عاجل .. الأرصاد تحذر المواطنين بشده وتؤكد ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة يصل إلى 10 درجات بدءا من الغد ورياح الخماسين على المحافظات التالية

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة القومية للأرصاد الجوية، من موجة طقس حار تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، حيث أوضح رئيس الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ بداية من يوم الغد، مشيرا إلى أن درجة الحرارة سوف ترتفع بمعدل يصل إلى 10 درجات .

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال البيان الصادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تبلغ موجة الطقس الحار ذروتها يومي الجمعة والسبت، موضحا أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 37 درجة مئوية على القاهرة والإسكندرية وسوف تصل 39 درجة مئوية في محافظات الصعيد.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هذه الارتفاع والانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة هو أمر طبيعي كما أنه يعد إحدى سمات فصل الربيع، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصاحب الموجة الحارة نشاط لرياح الخماسين على كافة المحافظات وخاصة محافظات الصعيد ومدن شمال سيناء والعريش والقاهرة .

 

المصدر : مصرفايف

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