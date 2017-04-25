اعلامي سعودي يحرج مذيعة مصري بشأن قطر ويوجه تساؤل قوي ومحرج للحكومة المصرية

شيماء مصطفى

في خلال استضافتها للكاتب والاعلامي السعودي “خالد المجرشي”، توجهت المذيعة المصرية عزة مصطفى من خلال برنامج صالة التحرير الذي تقدمه على قناة صدى البلد بسؤال إلى المجرشي، عن صمت السعودية فيما يتعلق بما تفعله قطر مع مصر وقناة الجزيرة القطرية بالتحديد.

فرد عليها المجرشي قائلاً أن الحكومة المصرية لم تتقدم بأي دليل يثبت تورط قطر في أي عملية ارهابية داخل مصر ، وإن كانت مصر تمتلك أي أدلة على ذلك فلتتقدم بشكوى مكتوبة ومدعمة بتلك الأدلة إلى الجامعة العربية، أما فيما يتعلق بقناة الجزيرة والحديث للمجرشي فإنها قناة خاصة وليست ملكاً لدولة قطر.

وأضاف أيضاً أنه إذا كان هناك تجاوزات ومخالفات من القناة ضد مصر عليها أدلة، فلتقدمها مصر إلى جامعة الدول العربية في شكوى مكتوبة، وتساءل المجرشي مندهشا لماذا لم تقم مصر بذلك مؤكداً أنه لا يعلم السبب.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads