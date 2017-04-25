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شاهد بالفيديو .. مقتطفات من يوم الجلاء في الذكري الـ35 من تحرير سيناء برواية اللواء محسن حمدي

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شاهد بالفيديو .. مقتطفات من يوم الجلاء في الذكري الـ35 من تحرير سيناء برواية اللواء محسن حمدي شاهد بالفيديو .. مقتطفات من يوم الجلاء في الذكري الـ35 من تحرير سيناء برواية اللواء محسن حمدي

أستعرض السيد اللواء محسن حمدي، عضو لجنة المباحثات في مفاوضات السلام، أسرار في ذكري يوم 25 أبريل اليوم الذي يجب علي كل مصري أن يفخر به من أجل استرداد الأرض والكرامة.

وأشار حمدي، في حوار تلفزيوني، اليوم الثلاثاء، أن الجيش المصري أستطاع أن ينهي أسطورة خط برليف المنيع، في نظر العدو الإسرائيلي لإشارتهم علية بأنه لا يقهر، ولكن الجنود المصريين قضوا علية ولا شئ مستحيل عندهم.

 

وأضاف حمدي أن  المقاتل العسكري المصري ضد العدو الإسرائيلي استطاع إرجاع الأرض بالدماء، قائلاً ” أن جنود العدو كانوا يزرفون الدموع يوم الجلاء من سيناء “.

أوضح اللواء محسن حمدي أن الجيش المصري عمل علي تطبيق معاهدات السلام بكافة بنودها ولم يتم التنازل عن أي شئ من بنود الاتفاقية علي الإطلاق.

 

 

 

 

المصدر : مصرفايف

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