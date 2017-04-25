البرازيل تعيد الترويج للحومها في مصر بعد فضيحة فساد عالمية

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مصر تستودر 16.600 طن دواجن برازيلي .. واللحوم في الطريق إلى القاهرة

خلال الشهر الماضي ظهرت إلى العلن قضية فساد اللحوم الشهيرة بالبرازيل، حيث تم القبض على 30 شخصا على الأقل، ومداهمة أكثر من عشرة مصانع لإنتاج اللحوم في البرازيل وصدرت 27 مذكرة اعتقال، كما أغلقت السلطات البرازيلية مصنعا لانتاج لحوم الدواجن تديره مجموعة "بي أر أف"، متعددة الجنسيات، ومصنعين لإنتاج اللحوم تديرهما شركة محلية، حسب بيان لوزارة الزراعة البرازيلية وقتها.

وتحاول البرازيل العودة مرة أخرى لتنقية سمعتها من الشوائب التي طالت صناعة اللحوم والدواجن، حيث تعد البرازيل أكبر مُصدّر للحوم الحمراء في العالم، وتصل صادراتها إلى أكثر من 150 بلدا في العالم، وتمتد أسواقها الرئيسية إلى بلدان أمثال : السعودية والصين وسنغافورة واليابان وروسيا فضلا عن هولندا وإيطاليا ومصر.

ميشيل حلبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لـ"الغرفة التجارية العربية البرازيلية" قام بزيارة لمصر بهدف الترويج للحوم البرازيلية، حيث تعد مصر ثالث أكبر مستورد للحم البقر البرازيلي وعاشر أكبر مستورد للدواجن البرازيلية، وأكد حلبي دعم الغرفة التجارية العربية البرازيلية للمساعدة في تعزيز العلاقات بين المصدرين البرازيليين والمستوردين المصريين.

وفي الربع الأول من عام 2017 وحده، استوردت مصر 16.600 طن من الدواجن من البرازيل، ما يعادل حوالي 1.6 في % من إجمالي البضائع التي استوردتها، وتظهر الإحصائيات أيضا أنه تم شحن 15 ألف طن من لحم البقر من البرازيل إلى مصر.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والخدمات في البرازيل، قامت البرازيل بإرسال شحنة من منتجات اللحوم والدواجن إلى المملكة العربية السعودية قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكي بينما وصلت قيمة الشحنة المرسلة إلى الإمارات 578 مليون دولار، ومع أن الدولتين الخليجيتين لم تفرضا حظراً شاملاً على الواردات البرازيلية، إلا أنهما توقفتا عن الاستيراد من عدد من الشركات الـ 21 التي خضعت للتحقيق، 4 في السعودية 6 في الإمارات، بسبب ارتكابها ممارسات غير صحية خلال عملية الإنتاج.

وقال روبنز هانون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: "تلتزم البرازيل بإجراءات صارمة للتقيد بمعايير الصحة والسلامة خلال عمليات إنتاج الأغذية، بما في ذلك اللحوم التي لا تزال تعدّ أهم الصادرات البرازيلية على الرغم من القضية التي طرأت مؤخراً".

وقالت الحكومة البرازيلية إنها اتخذت إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع وتنفيذ بروتوكولات أكثر صرامةً فيما يتعلق بالصحة والسلامة بما يضمن المزيد من الشفافية والتقيد بشكل أكبر بأعلى المعايير الدولية لسلامة الأغذية في جميع اللحوم والدواجن التي يتم تصديرها.

وجاءت زيارة الوزير ماجي إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات كخطوة استراتيجية للتأكيد على الجودة العالية للمنتجات البرازيلية الواردة إلى هذه الأسواق التي ما تزال تؤكد على ثقتها في اللحوم البرازيلية.

وكان أمين الدفاع الزراعي، لويس إدواردو رانخيل، التقى مؤخراً الدكتور كوين فان دايك، المدير العام للصحة والسلامة الغذائية في المفوضية الأوروبية، حيث أكد له التزام بلاده بأقصى ضوابط الجودة والسلامة الغذائية.

فيما أعلنت منظمة التجارة العالمية أن البرازيل أكدت لجنتها المسؤولة عن ضبط معايير الصحة العامة والصحة النباتية، اتخاذها تدابير فعلية لتنفيذ واحد من الأنظمة الأكثر صرامةً في العالم في هذا المجال.