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الوكيل: التجار دعموا إصلاحات اقتصادية لم تجرؤ عليها حكومة منذ 60 عاما

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الوكيل: التجار دعموا إصلاحات اقتصادية لم تجرؤ عليها حكومة منذ 60 عاما الوكيل: التجار دعموا إصلاحات اقتصادية لم تجرؤ عليها حكومة منذ 60 عاما

التحرير

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عقد الدكتور على المصيلحي وزير والتجارة الداخلية مساء أمس الإثنين، اجتماعا موسعا لكبار منتجي و مستوردي السلع الغذائية وأصحاب السلاسل التجارية المشاركين فى معرض سوبر ماركت "اكسبوا.. أهلا رمضان" بحضور كل من أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وشريف سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وقال المصيلحي إن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لفاعليات معرض سوبر ماركت "اكسبو أهلا رمضان" تأتي في إطار توجيهاته بتقليل الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية بتوفير كافة احتياجاتها من السلغ الأساسية بأعلى جودة وأقل الاسعار، حيث أجمع الحاضرون على البيع بأسعار الجملة للمستهلك.

واشار الوزير إلى أن المعرض يعقد هذا العام في ظروف استثنائية تستوجب تكاتف الجميع لمواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المستهلك والمنتج الذي أصبح يعاني انكماش السوق وتراجع المبيعات بسبب الممارسات الضارة لبعض الحلقات الوسيطة التي تسعى لـلمغالاة في تقدير هامش الربح أو حجب السلع عن السوق.

وأكد المصيلحي ضرورة تعظيم الدور الحيوي والهام للقطاع الخاص الذي يمتلك من الإمكانيات ما يؤهله لتغطية السوق المصرية. 

وطلب الوزير من الغرف التجارية التوسع في معارض السلع الغذائية المقرر إنشاؤها في المحافظات لتشمل كل المدن الرئيسية على مستوى الجمهورية ولا تقتصر على عواصم المحافظات فقط ووعد بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية والمحافظين لتذليل كافة العقبات المتعلقة باختيار الأماكن المرفقة وتأمينها.

ومن جانبه، وعد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بالتوسع في افتتاح فروع معرض "أهلا رمضان" بالمحافظات لافتا إلى أن الاتحاد يتحمل كافة تكليف إقامته، مشيرا إلى أن التجار أحد شرائح المجتمع المصري التى تدعم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التى لم تجرؤ حكومة على اتخاذها منذ 60 عاما.

وبدوره، قال شريف سالم، رئيس الشركة الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، المشرفة على تنظيم معرض "سوبر ماركت إكسبوا..أهلا رمضان"، أن المعرض يعقد خلال الفترة من 22-26 مايو المقبل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، ويشارك به 180 - 200 شركة صناعات غذائية محلية بهدف إتاحة كافة السلع للأسرة المصرية بأسعار تنافسية، مشيرا إلى تنظيم حملة إعلامية للوصول للمستهلكين في كل مكان، لافتا إلى أن المعرض حقق إقبال منقطع النظير فى السنوات الماضية ومن المتوقع زيادة حجم مبيعات الشركات المشاركة فيه إلى الضعف.

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التحرير

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