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10 أسواق تجارية بـ«دار مصر» في القاهرة الجديدة

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10 أسواق تجارية بـ«دار مصر» في القاهرة الجديدة 10 أسواق تجارية بـ«دار مصر» في القاهرة الجديدة

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قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تنفيذ 10 أسواق تجارية (نموذج 8 محال)، بالمرحلة الثانية (376 عمارة بمنطقة الأندلس) بمشروع "دار " للإسكان المتوسط، موضحًا أنه تم طرح هذه الأعمال في 5 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

ومن جانبه، قال المهندس سامح محمد يونس، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة إنه سيتم تنفيذ سوق تجارية بمنطقة الشريط المميز شرق طريق المطار، مشيرا إلى أنه تم الطرح فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

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