«فطير مشلتت وعسل».. «عزومة» خالد يوسف لوزير التنمية المحلية و3 محافظين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

منع مسؤولو الأمن بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، الصحفيين من الدخول، لمنعهم من التقاط أي صور لوجبة الإفطار التي أعدها النائب البرلماني خالد يوسف لوزير التنمية المحلية و3 محافظين بالتزامن مع زيارتهم للمحافظة، اليوم الثلاثاء.

وعلمت "التحرير"، أن "يوسف" أعد وجبة إفطار تشمل "فطير مشلتت وعسل نحل وقشطة ومش وجبنة قديمة".

وتفقد الدكتور هشام الشريف يرافقه وزير القوى العاملة، اليوم، مصانع "وظيفتك جنب بيتك" بكفر شكر. وقال الوزير، إن مصر اتخذت خطوات قوية نحو التنمية الاقتصادية، ورفع معدلات الإنتاج والتصدير.

ووجه "الشريف" المحافظين بالعمل على تنفيذ هذه المصانع بمختلف المدن والقرى؛ لتوفير مليون فرصة عمل للشباب بكل محافظة، قائلا "ماحدش فينا ينام والشباب بره سوق العمل".

وأكد الوزير عزمه تنظيم زيارة شهرية للمحافظة؛ لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والوقوف على آخر المستجدات، وحل المشكلات والمعوقات