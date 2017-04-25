أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26/4/2017 بالأسواق -
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 إبريل 2017 في جميع البنوك و السوق السوداء -
«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها -
فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس» -
الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية» -
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة -
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«فطير مشلتت وعسل».. «عزومة» خالد يوسف لوزير التنمية المحلية و3 محافظين

Google+ Print
«فطير مشلتت وعسل».. «عزومة» خالد يوسف لوزير التنمية المحلية و3 محافظين «فطير مشلتت وعسل».. «عزومة» خالد يوسف لوزير التنمية المحلية و3 محافظين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

منع مسؤولو الأمن بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، الصحفيين من الدخول، لمنعهم من التقاط أي صور لوجبة الإفطار التي أعدها النائب البرلماني خالد يوسف لوزير التنمية المحلية و3 محافظين بالتزامن مع زيارتهم للمحافظة، اليوم الثلاثاء.

وعلمت "التحرير"، أن "يوسف" أعد وجبة إفطار تشمل "فطير مشلتت وعسل نحل وقشطة ومش وجبنة قديمة".

وتفقد الدكتور هشام الشريف يرافقه وزير القوى العاملة، اليوم، مصانع "وظيفتك جنب بيتك" بكفر شكر. وقال الوزير، إن اتخذت خطوات قوية نحو التنمية الاقتصادية، ورفع معدلات الإنتاج والتصدير. 

ووجه "الشريف" المحافظين بالعمل على تنفيذ هذه المصانع بمختلف المدن والقرى؛ لتوفير مليون فرصة عمل للشباب بكل محافظة، قائلا "ماحدش فينا ينام والشباب بره سوق العمل". 

وأكد الوزير عزمه تنظيم زيارة شهرية للمحافظة؛ لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والوقوف على آخر المستجدات، وحل المشكلات والمعوقات

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر

انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر

انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر

شقيقة إيمان: قنصل مصر بالهند قالي «مش هنخسر علاقات دبلوماسية عشان أختك»

شقيقة إيمان: قنصل مصر بالهند قالي «مش هنخسر علاقات دبلوماسية عشان أختك»

قرار جمهوري هام من «السيسي» يُسعد به الأسرة المصرية.. والتطبيق رسمياً من اليوم

قرار جمهوري هام من «السيسي» يُسعد به الأسرة المصرية.. والتطبيق رسمياً من اليوم