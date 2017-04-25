شكري يبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة مع نظيره العراقي

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التقى سامح شكري وزير الخارجية، مع إبراهيم الجعفري وزير خارجية العراق على هامش اجتماع منتدى الحضارات باليونان.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الاتفاق علي الاعداد الفوري لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، وضرورة توفير الدعم للقطاع الخاص المصري للاستثمار في العراق ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يعود بالمصلحة على الشعبيين.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضًا التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها الوضع في سوريا وليبيا وجهود مكافحة الارهاب، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة القادمة.