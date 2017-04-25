أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26/4/2017 بالأسواق -
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 إبريل 2017 في جميع البنوك و السوق السوداء -
«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها -
فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس» -
الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية» -
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة -
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«الإسكان» تطالب مالكي أراضي الشريط النهري بـ«أسوان الجديدة» بأصول المستندات

Google+ Print
«الإسكان» تطالب مالكي أراضي الشريط النهري بـ«أسوان الجديدة» بأصول المستندات «الإسكان» تطالب مالكي أراضي الشريط النهري بـ«أسوان الجديدة» بأصول المستندات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المواطنين والجهات المالكة للأراضي الواقعة بالشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، بسرعة التقدم لجهاز المدينة بأصول مستندات ملكيتهم لها؛ للاطلاع عليها، ومراجعتها قانونيا.

وأكد "السباعي"، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن المهلة الممنوحة للملاك هي أسبوعين؛ حرصا على مصالح المواطنين. 

يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حذرت المواطنين الذين يمتلكون مستندات تثبت ملكيتهم لأراضي الشريط النهري داخل كردون مدينة أسوان الجديدة، من إقامة أية منشآت أو أنشطة أو أشغال على هذه الأراضي دون الرجوع لجهاز مدينة أسوان الجديدة.

وقالت الهيئة، في بيان صدر الشهر الماضي، إن جهاز المدينة سيزيل المنشآت على الفور في حالة المخالفة، وفقا للقانون مع تحميل صاحب الشأن جميع الآثار المترتبة عليها. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها

«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها

فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس»

فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس»

الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية»

الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية»

قرارات الأهلي تحسم 3 ملفات هامة.. أبرزها المشاركة في البطولة العربية

قرارات الأهلي تحسم 3 ملفات هامة.. أبرزها المشاركة في البطولة العربية