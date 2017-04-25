«الإسكان» تطالب مالكي أراضي الشريط النهري بـ«أسوان الجديدة» بأصول المستندات

طالب المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المواطنين والجهات المالكة للأراضي الواقعة بالشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، بسرعة التقدم لجهاز المدينة بأصول مستندات ملكيتهم لها؛ للاطلاع عليها، ومراجعتها قانونيا.

وأكد "السباعي"، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن المهلة الممنوحة للملاك هي أسبوعين؛ حرصا على مصالح المواطنين.

يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حذرت المواطنين الذين يمتلكون مستندات تثبت ملكيتهم لأراضي الشريط النهري داخل كردون مدينة أسوان الجديدة، من إقامة أية منشآت أو أنشطة أو أشغال على هذه الأراضي دون الرجوع لجهاز مدينة أسوان الجديدة.

وقالت الهيئة، في بيان صدر الشهر الماضي، إن جهاز المدينة سيزيل المنشآت على الفور في حالة المخالفة، وفقا للقانون مع تحميل صاحب الشأن جميع الآثار المترتبة عليها.