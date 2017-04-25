المجتمعات العمرانية تطالب مالكين بـ"أسوان الجديدة" التقدم بأصول مستندات ملكيتهم

كتبت- ندى الخولي:

طالب طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، المواطنين، والجهات المالكة للأراضي الواقعة بالشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، بسرعة التقدم لجهاز المدينة بأصول مستندات ملكيتهم لهذه الأراضي (أصل + صورة ضوئية).

وذكرت الهيئة، أن الهدف الإطلاع عليها ومراجعة الموقف القانوني لهذه المستندات، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان، بالصحف.

وأوضح السباعي- في بيان له الثلاثاء- أن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على مصالح المواطنين، والجهات المالكة للأراضي الواقعة بالشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة.