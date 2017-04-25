الإسكان: تنفيذ 11 سوقًا تجاريًا لـ"دار مصر" بالقاهرة الجديدة وسوهاج الجديدة

كتبت- ندى الخولي:

قال الدكتور مصطفي فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تنفيذ 10 أسواق تجارية (نموذج 8 محال)، بالمرحلة الثانية (376 عمارة بمنطقة الأندلس) بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، موضحاً أنه تم طرح هذه الأعمال فى 5 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وذكر سامح محمد يونس، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة إنه سيتم تنفيذ سوق تجارية بمنطقة الشريط المميز شرق طريق المطار.

واشار يونس إلى أنه تم الطرح فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبنا.