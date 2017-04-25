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الزمالك يعلن عن موعد عودة «محمد مجدي»

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الزمالك يعلن عن موعد عودة «محمد مجدي» الزمالك يعلن عن موعد عودة «محمد مجدي»

التحرير

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أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي  بقيادة الدكتور أيمن فريد، أن إصابة محمد مجدي مدافع الفريق عبارة عن شد خفيف في العضلة الأمامية وسيعود للتدريبات بصورة طبيعية بعد أسبوع.

وكانت إصابة المدافع تجددت خلال تدريبات الفريق الأخيرة قبل مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الخامسة  والعشرين لمسابقة الدوري المصري التي فاز فيها الفريق الأبيض بهدف دون رد.

الجدير بالذكر أن محمد مجدي إنضم إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الجاري قادمًا من صفوف المصري البورسعيدي،ولم يشارك اللاعب مع الزمالك حتي الأن بسبب تجدد الإصابة 

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التحرير

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