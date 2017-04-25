أول تعليق من ” موفي لاكدوالا ” طبيب أسمن إمرأة في العالم بعد اتهامات شقيقتها

اتهمت شقيقة إيمان، المعروفة إعلاميا بإسم أثمن إمرأة في العالم، شيماء سليم، الطبيب الهندي الذي تعهد بعلاج حالة شقيقتها، باستغلال حالة ” إيمان ” من أجل تسليط أضواء الشهرة عليه، وأنها على حد قولها تعرضت لأكبر عملية نصب في العالم بإسم الطب.

في تصريحات صحفية اليوم، قال الطبيب الهندي ” موفي لاكدوالا ” الطبيب المعالج لحالة إيمان، أن العلاج بدأ يأتي بثمار جيدة، وأن علاجها من السمنة مازال قائم، وبالفعل بدأ العلاج يفقدها وزنها بصورة ملحوظة، وفي وقت قصير، وبالتالي فلا أساس من الصحة لفكرة تسريح إيمان، التي تروج لها شقيقتها.

أضاف ” لاكدوالا ”، اننا جميعا في الهند ينتابنا الحزن الشديد، نظراً لأن شقيقة إيمان تعطي فكرة سيئة بما تروجة عنا للمصريين، ولكن الحقيقة الكاملة ستظهر قريباً.

المصدر : مصرفايف