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طريقة فعالة لمواجهة برد الربيع

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طريقة فعالة لمواجهة برد الربيع طريقة فعالة لمواجهة برد الربيع

مصراوي Masrawy

طريقة فعالة لمواجهة برد الربيع

د ب أ:

قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن الكثيرين يصابون بنزلة برد خلال فصل الربيع بسبب تقلبات الطقس، مشيرا إلى أنه إذا أصابت نزلة البرد المجاري التنفسية أيضا، فيمكن محاربتها باستنشاق بخار الماء.

وأوضح الأطباء الألمان أن بخار الماء الدافئ يعمل على ترطيب الأغشية المخاطية الجافة، مشددا على ضرورة تنظيف جهاز الاستنشاق جيدا قبل الاستعمال؛ نظرا لأن البيئة الرطبة والدافئة تشكل بيئة مثالية لتكاثر الجراثيم.

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