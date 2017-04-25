البيئة تشجع المواطنين بالفيوم على استخدام الدراجات للحد من الانبعاثات- صور

كتبت- مادي غيث:

نفذ جهاز شئون البيئة بمحافظة الفيوم، مشروع "استدامة النقل في مصر" التابع لوزارة البيئة، الندوة التعريفية بالمشروع للترويج لاستخدام الدراجات، كإحدى آليات الحد من الانبعاثات الناتجة عن عوادم المركبات من خلال تشجيع استخدام النقل غير الآلي.

تم تنفيذ الندوة بالتعاون مع جمعية المحافظة علي البيئة بمركز النيل للإعلام بمحافظة الفيوم، وتم عرض تفاصيل المشروع على المشاركين وأهدافه، كما تم عرض كيفية الاستفادة من التحول إلى استخدام الدراجات كوسيلة انتقال في التقليل من الانبعاثات الناتجة عن العوادم.

ولفت الجهاز إلى أن التنقل بالدراجة لمدة عام واحد من قبل 10 أشخاص لمسافة 1 كجم يوميًا يوفر 340 لتر وقود بنزين أو سولار، وتقلل انبعاث 750 كيلو جرام من غاز ثاني أكسيد الكربون الضارة على الصحة العامة، و40 % تكاليف شراء وصيانة الدراجه لا تزيد عن 1% من من تكلفة شراء وصيانة السيارة.

وتم تنفيذ جولة بالدراجات على هامش الندوة، حيث انطلق مجموعة من الشباب والفتيات بالدراجات في وسط محافظة الفيوم من ميدان السواقي الى شوارع الفيوم، وذلك لنشر فكرة استخدام الدراجات وتشجيع المواطنين على تبنيها.