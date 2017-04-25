"التضامن": صرف مليون و320 ألف جنيه لـ33 مصابًا في حادثي مارجرجس والمرقسية

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي أن مديريات التضامن الاجتماعي بدأت بالفعل في صرف تعويضات للمصابين في الحادثين الإرهابيين ضد كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية عن طريق لجان مشكلة من تلك المديريات انتقلت بالفعل للمستشفيات لصرف التعويضات للمصابين.

وقالت الوزيرة - في تصريحات صحفية لها، الثلاثاء - إن قيمة التعويضات المنصرفة بلغت حتى الآن مليونا و320 ألف جنيه حيث تم صرف 840 ألف جنيه لعدد 21 مصابا بحادث كنيسة مار جرجس بطنطا و480 ألف جنيه لعدد 12 مصابا بحادث كنيسة المرقسية بالإسكندرية بواقع 40 ألف جنيه لكل مصاب استمر في المستشفيات أكثر من 72 ساعة.

وأوضحت الوزيرة أنها بدأت في استيفاء الشروط القانونية واستخراج إعلام الوراثة لذوى الضحايا من المحاكم المختصة بالتنسيق مع وزارة العدل وتحددت جلسة 26/4/2017 لإصدار أحكام إعلام الوراثة لضحايا الغربية ويجرى تحديد جلسة لضحايا الإسكندرية.

وأضافت غادة والي أن مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظتي الإسكندرية والغربية تعمل على سرعة الانتهاء من صرف المعاشات الاستثنائية التي أقرها مجلس الوزراء عقب الحادث الإرهابي بواقع 1500 جنيه شهريا لأهالي المتوفين ومعاملة ضحايا الحادث معاملة الشهداء وفقا لقرار مجلس الوزراء لعام 2015 م لصرف معاش استثنائي لضحايا الحوادث الإرهابية من المدنيين.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل دائما إلى جانب الأسر المنكوبة في الحوادث الإرهابية والكوارث والأزمات لتخفيف العبء عن تلك الأسر من خلال الإدارات المختصة بالمديريات بجميع المحافظات.