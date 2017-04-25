أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26/4/2017 بالأسواق -
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 إبريل 2017 في جميع البنوك و السوق السوداء -
«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها -
فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس» -
الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية» -
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة -
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"التضامن": صرف مليون و320 ألف جنيه لـ33 مصابًا في حادثي مارجرجس والمرقسية

Google+ Print
"التضامن": صرف مليون و320 ألف جنيه لـ33 مصابًا في حادثي مارجرجس والمرقسية "التضامن": صرف مليون و320 ألف جنيه لـ33 مصابًا في حادثي مارجرجس والمرقسية

مصراوي Masrawy

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي أن مديريات التضامن الاجتماعي بدأت بالفعل في صرف تعويضات للمصابين في الحادثين الإرهابيين ضد كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية عن طريق لجان مشكلة من تلك المديريات انتقلت بالفعل للمستشفيات لصرف التعويضات للمصابين.

وقالت الوزيرة - في تصريحات صحفية لها، الثلاثاء - إن قيمة التعويضات المنصرفة بلغت حتى الآن مليونا و320 ألف جنيه حيث تم صرف 840 ألف جنيه لعدد 21 مصابا بحادث كنيسة مار جرجس بطنطا و480 ألف جنيه لعدد 12 مصابا بحادث كنيسة المرقسية بالإسكندرية بواقع 40 ألف جنيه لكل مصاب استمر في المستشفيات أكثر من 72 ساعة.

وأوضحت الوزيرة أنها بدأت في استيفاء الشروط القانونية واستخراج إعلام الوراثة لذوى الضحايا من المحاكم المختصة بالتنسيق مع وزارة العدل وتحددت جلسة 26/4/2017 لإصدار أحكام إعلام الوراثة لضحايا الغربية ويجرى تحديد جلسة لضحايا الإسكندرية.

وأضافت غادة والي أن مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظتي الإسكندرية والغربية تعمل على سرعة الانتهاء من صرف المعاشات الاستثنائية التي أقرها مجلس الوزراء عقب الحادث الإرهابي بواقع 1500 جنيه شهريا لأهالي المتوفين ومعاملة ضحايا الحادث معاملة الشهداء وفقا لقرار مجلس الوزراء لعام 2015 م لصرف معاش استثنائي لضحايا الحوادث الإرهابية من المدنيين.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل دائما إلى جانب الأسر المنكوبة في الحوادث الإرهابية والكوارث والأزمات لتخفيف العبء عن تلك الأسر من خلال الإدارات المختصة بالمديريات بجميع المحافظات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب

20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب

وزير النقل يشارك في جلسة "تنمية محور قناة السويس" باليوم الثاني لمؤتمر الشباب ​

وزير النقل يشارك في جلسة "تنمية محور قناة السويس" باليوم الثاني لمؤتمر الشباب ​

"مجلس الدولة الليبي" يبلغ كوبلر بانزعاجه من إضاعة الوقت في تعديل الاتفاق السياسي

"مجلس الدولة الليبي" يبلغ كوبلر بانزعاجه من إضاعة الوقت في تعديل الاتفاق السياسي

مصر تحصل على المركز الثالث في مسابقة "أمير الشعراء"

مصر تحصل على المركز الثالث في مسابقة "أمير الشعراء"