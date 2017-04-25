بالصور.. "الكاروهات" هي موضتك لهذا الصيف

كتبت - هاجر حاتم:

ظهرت موضة الكاروهات بشكل كبير هذا الصيف، وذلك خلال صفحات "الفاشونيستات" كنوع من "موضة الشوارع" لهذا العام، ويتم ارتدائها كقميص، أو فستان، أو "بلوزة"، مع تزيينها بالورود ورسومات الحيوانات، لهذا نستعرض لك مجموعة من أجمل أشكال الكاروهات لتختاري منها ما يناسبك.