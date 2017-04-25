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ألمانيا تعلن مساعدات إضافية لليمن بقيمة نحو 17 مليون يورو

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ألمانيا تعلن مساعدات إضافية لليمن بقيمة نحو 17 مليون يورو ألمانيا تعلن مساعدات إضافية لليمن بقيمة نحو 17 مليون يورو

مصراوي Masrawy

بيربل كوفلر- مفوضة حقوق الانسان لدى الألما

 جنيف (د ب أ)

أعلنت ألمانيا عزمها زيادة مساعداتها الإنسانية لليمن بقيمة نحو 17 مليون يورو.

وقال مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان بيربل كوفلر اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر المانحين في جنيف: "الحكومة الألمانية تقدم هذا العام 50 مليون يورو للمساعدات الإنسانية".

تجدر الإشارة إلى أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها برلين العام الماضي بلغت قيمتها 3ر33 مليون يورو.

وذكر كوفلر أن برلين تدعم علاوة على ذلك التعاون التنموي بـ55 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا مولت مشروعات تنموية بنفس القيمة عام 2016.

وكانت الأمم المتحدة قدرت حاجة 27 مليون مواطن في اليمن للدعم هذا العام بـ1ر2 مليار دولار.

وقد تم عقد المؤتمر في جنيف لأنه منذ إطلاق حملة التبرعات قبل أربعة أشهر حتى الآن لم يتم سوى جمع 15 % فقط من حجم المساعدات المطلوبة لليمن هذا العام.

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