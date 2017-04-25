وزير البترول يبحث مع مدير عام بنك التنمية الصيني سبل التعاون

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مدير عام بنك التنمية الصيني بالقاهرة والوفد المرافق، حيث بحث الجانبان فرص التعاون والشراكة في مشروعات بترولية جديدة وإتاحة سبل التمويل لأنشطة البترول والغاز، وذلك بحضور وكيلي أول وزارة البترول والرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبيه للشئون المالية والاقتصادية والتخطيط والمشروعات، في إطار تحرك الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع نطاق التعاون مع الشركات الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية.

وأكد وزير البترول خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين وخاصة في مجال صناعة البترول والغاز لدعم الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصرية والتكنولوجيا المتقدمة وسبل التمويل التي يمتلكها الجانب الصيني بما يمهد لفتح مجالات عمل جديدة للاستثمارات الصينية في مصر ودعم التعاون البترولي بين الجانبين.

وأبدى الجانب الصيني رغبته في تفعيل التعاون المثمر مع مصر في تمويل مشروعات البترول والغاز استنادًا إلى الجدوى الاقتصادية المرتفعة لها والنماذج الناجحة للإستثمارات الصينية في صناعة البترول المصرية وذلك في اطار التوجه الصينى للتوسع في الاستثمار في الأسواق الواعدة، حيث تم استعراض التسهيلات التي يمكن أن يقدمها البنك في تمويل المشروعات البترولية.

وأوضح مدير عام البنك الصيني أن تقوية العلاقات الاقتصادية مع مصر وخاصة في قطاع البترول في مقدمة أولويات البنك الذي يعد المؤسسة المالية الصينية الوحيدة التي افتتحت مقراً لها للعمل في مصر.

كما تم خلال اللقاء استعراض مشروعات البترول المصرية التي تشارك فيها الصين وفى مقدمتها استثمارات شركة سينوبك الحكومية الصينية من خلال شركة سينوثروة للحفر بالإضافة إلى مشاركتها في نشاط البحث والاستكشاف في منطقة امتياز شركة أباتشى الأمريكية في الصحراء الغربية.