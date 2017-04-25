«الفرنشايز».. طريق الاقتصاد المصري إلى النمو السريع

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فازت مصر بمنصب سكرتارية المجلس العالمى للفرنشايز بالانتخاب، بإجمالي تصويت 33 دولة من أصل 38 دولة ممثلة في هذا الاجتماع، فيما يضم المجلس 45 دولة فقط.

وقال طارق توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للفرنشايز، إن هذا المنصب يساهم في وضع السوق المصرية أمام أعين المستثمرين الدوليين لجذب استثمارات جديدة، وفتح مجالات أخرى للاستثمار والتجارة، كما يتيح منصب مصرعالميا التركيز على نقاط القوة، وشرح مميزات الاستثمار فى مصر، والتعريف بكل القوانين التى تلزم أي مستثمر جديد.

وأشار توفيق إلى أن إجمالي حجم استثمارات قطاع الفرنشايز في مصر يبلغ نحو 60 مليار جنيه.

ومن المقرر إقامة المعرض والمؤتمرالـ15 السنوي للفرنشايز يوم 10 مايو المقبل بالقاهرة.

ونجح معرض الفرنشايز العام الماضى فى توفير فرص استثمارية بقيمة تتراوح ما بين 25 و30 مليون جنيه، بمتوسط حجم استثمار تراوح ما بين 700 ألف إلى 5 ملايين جنيه للمشروع الواحد.

وتعد مشروعات الفرنشايز أحد الركائز الرئيسية التي سيتم الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة، لتنمية الاقتصاد المصري، وتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونعرض فى هذا التقرير معلومات عن الفرنشايز فى مصر:

-هو آلية لإنشاء المشروعات والتي تقوم فيها إحدى الشركات الكبرى الناجحة بمنح علامتها التجارية إلى مستثمر أو أكثر للقيام بنفس المشروع أو النشاط.

-يكون الاستثمار في أي مجال من المجالات سواء تقديم خدمة أو إنتاج سلعة.

-يطبق في سلاسل المطاعم العالمية، ومحلات بيع الملابس الشهيرة، ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية الشهيرة، ومحطات البنزين، وشركات خدمات السياحة، وشركات تأجير السيارات، وشركات تصوير وتحميض الأفلام.

-أبرز أمثلة للفرنشايز فى مصر ماكدونالدز، كنتاكى، كارفور، هايبر وان، بيبسى، كوكاكولا، سامسونج، ديل، محلات ملابس زارا، وغيرها من الماركات العالمية.

-أولى سلاسل الفرنشايز فى مصر هى "سنجر" فى الثلاثينات.

-الفرنشايز معروف فى مصر منذ فترة طويلة من خلال الشركات المتعددة الجنسيات فى قطاعات مختلفة مثل المشروبات الغازية، ومحطات البنزين.

-90% من نظم الفرنشايز فى مصر أوروبية من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

-إجمالى حجم الاستثمارات فى مصر 60 مليار جنيه.

-عدد شركات الفرنشايز القائمة فى مصر تتجاوز 600 شركة بين أنظمة عالمية ومحلية.

-حجم المبيعات السنوية يقدر بنحو 12 مليار جنيه.

-يوفر نحو 800 فرصة عمل مباشر، و1.5 مليون فرصة عمل غير مباشرة.

-قطاع التجزئة يمثل 49% من إجمالى أنظمة الفرنشايز فى مصر، وتشمل الأزياء والموضة، والهايبرماركت، والأثاث، والمصنوعات الجلدية.

-سلاسل المطاعم الكبرى تمثل 23% من حجم الفرنشايز فى مصر.