بالصور.. محافظ أسوان يسلّم الأم المثالية 50 ألف جنيه ووسام الكمال

أسوان - إيهاب عمران:

سلّم اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، فادية عثمان سليم الفائزة بلقب الأم المثالية بالمحافظة، قلادة ووسام الكمال من الطبقة الثانية بجانب شيك بمبلغ 50 ألف جنيه أقرها رئيس الجمهورية خلال تكريمه للأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية فى احتفالية عيد الأم ويوم المرأة المصرية الشهر الماضي.

وأكد محافظ أسوان في تصريحات صحفية، أن هذا التكريم يأتي تتويجًا لرحلة كفاح هذه السيدة التي تعتبر نموذجًا مثاليًا للأم المصرية العظيمة ودور الأمهات في خدمة المجتمع والوطن، حيث إنها واجهت ظروفًا صعبة مؤخرًا بوفاة والدتها وابنتها مما حال دون حضورها تكريم رئيس الجمهورية لها.

من جانبها أعربت فادية عثمان 57 سنة خلال لقائها مع محافظ أسوان عن سعادتها بهذا التكريم رغم الظروف الحزينة التى تمر بها، وعن قصة كفاحها قالت الأم المثالية الأولى على محافظة أسوان والتي تقيم بمنطقة نجع الشيمة بقرية أبو الريش قبلي بأنها تجيد القراءة والكتابة على الرغم من عدم حصولها على أي مؤهل دراسي.

يشار إلى أن فادية عثمان تمثل قصة كفاحها نموذجًا مشرف للمرأة المصرية، حيث إنه رغم وفاة زوجها منذ سنوات طويلة، كانت تعول أسرتها المكونة من 4 بنات، واللاتي حصلن على مؤهلات دراسية عليا، إلا أنه توفت ابنتها الكبرى في عام 2011 ثم ابنتها الثانية في 19 مارس الماضي، ولديها ابنتان إحداهما متزوجة، وفي نفس الوقت توفت والدة فادية في 21 مارس الماضي أي بعد وفاة ابنتها بيومين فقط.