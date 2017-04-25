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مصرع "مبيض محارة" أثناء تنقيبه عن الآثار بالشرقية

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مصرع "مبيض محارة" أثناء تنقيبه عن الآثار بالشرقية مصرع "مبيض محارة" أثناء تنقيبه عن الآثار بالشرقية

مصراوي Masrawy

التنقيب عن الآثار

الشرقية – فاطمة الديب

لقي مبيض محارة، مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار جزء من منزله، عليه؛ أثناء تنقيبه عن الآثار بدائرة مركز منيا القمح في الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا بمصرع أحد الأشخاص، إثر انهيار جزء من منزل بقرية "كرديدة" التابعة لدائرة مركز منيا القمح.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيام "محمد.ر.ع" 28 عامًا، مبيض محارة، من مدينة حلوان بالقاهرة، برفقة أحد الأشخاص، بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل "محمد.ن.ع" بقرية "كرديدة" انهار جزء من المنزل عليه، نتيجة تصدع حوائط المنزل، مما أسفر عن مصرعه.

وتوجهت قوة من مباحث المركز، إلى موقع البلاغ، برفقة رجال الحماية المدنية؛ لاستخراج الجثمان من أسفل الأنقاض، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

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