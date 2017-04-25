وزير التنمية المحلية يكلف محافظين بالإسراع في افتتاح مصانع "وظيفتك"- صور

كتبت- ندى الخولي:

كلف هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، محافظي كفر الشيخ والغربية، بالإسراع في افتتاح مصانع "وظيفتك جنب بيتك"، بواقع مصنعين في الغربية وأربعة مصانع في كفر الشيخ.

وحدد الوزير- خلال جلسة عقدها بمجلس مدينة كفر شكر بحضور محافظين: الغربية، وكفر الشيخ، والقليوبية، والدقهلية، وخالد يوسف عضو مجلس النواب، مهلة أسبوعين لمحافظ كفر الشيخ لافتتاح مصنعين منهما على أن يحضر الوزير الافتتاح.

وافتتح الشريف صباح اليوم، مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة والهجرة، مصانعين تابعين لمبادرة "وظيفتك جنب بيتك" بكفر شكر.

وعقد وزير التنمية المحلية، منذ قليل، اجتماعا مع اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية والقيادات التنفيذية بالمحافظة وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في كافة القطاعات الخدمية خاصة الإسكان والكهرباء والصرف الصحي والزراعة.