وفد مصر للطيران يغادر إلى أمريكا لاستلام ثالث طائرة من صفقة "بوينج"

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، وفد من شركة مصر للطيران متوجها إلى نيويورك، فى طريقه إلى مصنع رينتون المتخصص في إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737- 800NG من الجيل الجديد، بمقر شركة بوينج العالمية بولاية سياتل الأمريكية، لاستلام الطائرة الثالثة من صفقة الـ9 طائرات الجديدة من نفس الطراز.

يأتي ذلك في إطار خطة الشركة لتحديث أسطولها الجوي بأحدث الطرازات التي تتناسب مع تشغيلها، واضعة كافة الحلول والبدائل لتفادي أي معوقات تقف أمام تنفيذ هذه الاستراتيجية.

يذكر أن مصر للطيران تسلمت ثاني طائرة من الصفقة فبراير الماضي، في إطار الصفقة التي تعاقدت عليها الشركة الوطنية مع شركة بوينج العالمية ضمن صفقة تضم 9 طائرات.​