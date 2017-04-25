أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26/4/2017 بالأسواق -
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 إبريل 2017 في جميع البنوك و السوق السوداء -
«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها -
فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس» -
الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية» -
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة -
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وفد مصر للطيران يغادر إلى أمريكا لاستلام ثالث طائرة من صفقة "بوينج"

Google+ Print
وفد مصر للطيران يغادر إلى أمريكا لاستلام ثالث طائرة من صفقة "بوينج" وفد مصر للطيران يغادر إلى أمريكا لاستلام ثالث طائرة من صفقة "بوينج"

مصراوي Masrawy

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، وفد من شركة للطيران متوجها إلى نيويورك، فى طريقه إلى مصنع رينتون المتخصص في إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737- 800NG من الجيل الجديد، بمقر شركة بوينج العالمية بولاية سياتل الأمريكية، لاستلام الطائرة الثالثة من صفقة الـ9 طائرات الجديدة من نفس الطراز. 

يأتي ذلك في إطار خطة الشركة لتحديث أسطولها الجوي بأحدث الطرازات التي تتناسب مع تشغيلها، واضعة كافة الحلول والبدائل لتفادي أي معوقات تقف أمام تنفيذ هذه الاستراتيجية.

يذكر أن مصر للطيران تسلمت ثاني طائرة من الصفقة فبراير الماضي، في إطار الصفقة التي تعاقدت عليها الشركة الوطنية مع شركة بوينج العالمية ضمن صفقة تضم 9 طائرات.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر

انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر

انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر

شقيقة إيمان: قنصل مصر بالهند قالي «مش هنخسر علاقات دبلوماسية عشان أختك»

شقيقة إيمان: قنصل مصر بالهند قالي «مش هنخسر علاقات دبلوماسية عشان أختك»

قرار جمهوري هام من «السيسي» يُسعد به الأسرة المصرية.. والتطبيق رسمياً من اليوم

قرار جمهوري هام من «السيسي» يُسعد به الأسرة المصرية.. والتطبيق رسمياً من اليوم