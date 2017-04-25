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بعد مداهمة مصنع بالهرم.. مباحث الجيزة تحذر المواطنين من المنظفات مجهولة المصدر

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بعد مداهمة مصنع بالهرم.. مباحث الجيزة تحذر المواطنين من المنظفات مجهولة المصدر بعد مداهمة مصنع بالهرم.. مباحث الجيزة تحذر المواطنين من المنظفات مجهولة المصدر

مصراوي Masrawy

منظفات مجهولة المصدر

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث الجيزة، مصنعًا غير مرخص لإنتاج أكياس المنظفات بمنطقة الهرم، لتعبئتها بأخرى مجهولة المصدر، وتحقيق أربا غير مشروعة.

وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، تفيد بان "أحمد. ع"، 36 عاما، و"أسامة. م"، 30 عاما، عاملين، يديران مصنعًا غير مرخص بمنشية البكاري لتصنيع أكياس المنظفات البلاستيك، ووضع علامات تجارية عليها للشركات الكبرى (اريال - أوكسي - تايد)، وبيعها لبعض الأشخاص لتعبئتها بمنظفات مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق.

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم وائل فهيم، نائب مأمور قسم الهرم، من ضبط المتهمين بالمصنع، وبحوزتهما 2 طن أكياس منظفات، 6 ماكينات لصق، 3 ماكينات لحام، وأخرى للطباعة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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