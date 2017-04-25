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وزارة الرياضة تخاطب الداخلية والسياحة والآثار بسبب مونديال السلة

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وزارة الرياضة تخاطب الداخلية والسياحة والآثار بسبب مونديال السلة وزارة الرياضة تخاطب الداخلية والسياحة والآثار بسبب مونديال السلة

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يتابع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة جميع الاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 سنة على مجمع الصالات باستاد القاهرة،خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو القادم.

ووجه عبدالعزيز بضرورة التأكيد على جاهزية جميع الخدمات اللوجستية الخاصة بالبطولة من أرض الملعب وغرف تغيير ملابس والمركز الصحفي للبطولة والمدرجات.

كما أرسلت وزارة الرياضة عدد من الخطابات للوزارات المعنية وهي وزارة الداخلية والسياحة والآثار والصحة والاتصالات والطيران من أجل التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة السلة الذي يشرف علي البطولة من خلال اللجنة المنظمة التي تدير البطولة وذلك لتقديم جميع الخدمات المطلوبة كما طالب وزير الرياضة جميع الهيئات المعنية ضرورة التعاون مع اللجنة المنظمة وتقديم الخدمات اللازمة من أجل إخراج البطولة في أحسن صورة وإظهار وجه الحضاري أمام ضيوف مصر.

الجدير بالذكر أن مجمع الصالات باستاد القاهرة قد تم تطويره قبل استضافة فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد يناير 20166.

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التحرير

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