عاصم السعدني: نجوم يد الأهلي سجلوا أسمائهم بحروف من نور

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أكد عاصم السعدني مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أن إنجاز اليد يعد تاريخيًا بعدما تمكن الفريق من الفوز بثلاث بطولات قارية في موسم واحد ليكتب نجوم الفريق وجهازهم الفني أسمائهم بحروف من نور.

وأضاف السعدني للموقع الرسمي لنادي الأهلي أن نجوم اليد استحقوا التتويج بكل البطولات هذا الموسم بعد المجهود الكبير الذى بذله الفريق والجهاز الفني وتفانيهم في أداء التدريبات وتركيزهم في المباريات مما انعكس على مستواهم الفني وعلى المنحنى البياني للفريق الذي ظل في تصاعد مستمر طوال الموسم الحالي وظهر بقوة في بطولة إفريقيا الأخيرة التي حقق فيها الفريق الفوز على كل منافسيه وبفارق كبير من الأهداف.

الجدير بالذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة الي عادت إلى القاهرة فجر اليوم قادمة من المغرب بعد الفوز بكأسي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية.