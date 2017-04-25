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منتخب المحليين يرفض ضم ثنائي الأهلي

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منتخب المحليين يرفض ضم ثنائي الأهلي منتخب المحليين يرفض ضم ثنائي الأهلي

التحرير

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كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب للمحليين بقيادة هاني رمزي، عن صعوبة انضمام حسام غالي وعماد متعب للفراعنة في الفترة المقبلة.

وقال المصدر لـ "التحرير"، إن عناصر الخبرة مهمة للمنتخب لكن غالي ومتعب لا يشاركان مع الأهلي بصفة مستمرة وأساسية وبالتالي فإنه من الصعب أن يكون لهما دورًا في الفريق القومي، حيث إن ضيق الوقت يدفع الجهاز الفني للدفع باللاعب الجاهز.

الجدير بالذكر أن منتخب المحليين سيواجه المغرب بعد 4 شهور في تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى ستقام فى النيجر مطلع السنة القادمة.

وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن لاعبي إنبي والمصري لن ينضموا إلى منتخب المحليين في معسكر مايو المقبل.

وقال عامر لـ "التحرير"، إنه اتفق مع الجهاز الفني للمنتخب على عدم أي لاعب من الفريقين، حتى يتسنى له إقامة مباراة المصري وإنبي في ربع نهائي كأس مصر، والمقرر لها أحد يومي 12 أو 13 مايو المقبل.

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التحرير

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