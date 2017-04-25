«من ويرا إلى جين 2».. تعرف على أسعار «بروتون» المستعملة

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد في السوق المصرية، بعد حالة ارتفاع الأسعار الشديدة التي شهدتها السيارات في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما سادت حالة رواج في السوق بسبب الإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء السيارات الجديدة.

وفي هذا السياق، نقدم صورة واضحة لأسعار السيارات المستعملة لشركة "بروتون" الماليزية خلال الفترة الأخيرة بالسوق المصرية..

جين 2

أشهر سيارة للشركة الماليزية في مصر بلا منازع، واحتلت مكانة طيبة لدى الجمهور، بعد أن باتت واحدة من أكثر الإصدارات السيدان المدمجة مبيعًا داخل مصر، وتعرض الموديلات المستعملة منها 2008 وحتى 2016 بأسعار تتراوح من 90 ألف جنيه وحتى 220 ألف جنيه.

بيرسونا

يمكن القول إنها ننسخة ثانية على مستوى الشكل من "جين 2"، إلا أنها لا تتمتع بنفس المواصفات الفنية للسيارة السابقة، وتعرض موديلاتها من 2011 وحتى 2016 بأسعار تتراوح من 120 ألفًا إلى 200 ألف جنيه.

ساجا

تنتشر على نطاق أضيق من السيارتين السابقتين، خاصة وأن كليهما يمتلك شعبية كبيرة قياسًا بـ"ساجا"، وتعرض السيارة بموديلاتها من 2010 وحتى 2016 بأسعار تتراوح من 80 ألفًا إلى 190 ألف جنيه.

واجا

واحدة من أقدم سيارات الشركة الماليزية في السوق المصرية، والتي لم تستطع تحقيق انتشار واسع على عكس الإصدارات الحديثة لـ"بروتون"، وتعرض موديلاتها في الفترة من 2005 وحتى 2008 بأسعار تتراوح من 70 ألفًا إلى 110 آلاف جنيه.

ويرا

هي أقدم سيارات الشركة الماليزية في السوق المصرية، وتعرض موديلاتها من 1998 وحتى 2005 بأسعار تتراوح من 55 ألفًا إلى 75 ألف جنيه.